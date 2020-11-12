أنقرة (زمان التركية)ــ حذر الصحفي التركي فاتح ألطايلي، من أن عدم الالتزام بالتدابير الاحترازية من استمرار تفشي فيروس كورونا سيجعل الناس “يموتون في الشوارع”.

وقال ألطايلي، الكاتب في صحيفة “هابرترك” التركية، إن الأتراك لا يلتزمون بإجراءات الحماية من فيروس كورونا، مطالبا إياهم بالإشفاق على العاملين في مجال الصحة، إذا كانوا لا يشفقون على أنفسهم.

وتابع ألطايلي: “المستشفيات ممتلئة حتى الحلق، لا يوجد مكان في مستشفى حكومي أو خاص، كل الأماكن امتلأت، ستموتون قريبا في الشوارع. أقول لكم أن كورونا انفجر في بلادنا. كل شخص يعرف ذلك، ولكن لا يهتم”.

ألطايلي، زعم أن عدد الإصابات اليومية بكورونا في تركيا تتجاوز 40 ألف حالة، مشيرا إلى أن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، لا يفصح عن ذلك، ولكنه دوما يطالب الناس بتوخي الحذر.

وطالب ألطايلي الناس بعدم الخروج من المنازل، إذا لم يكن هناك ضرورة لذلك. وفي حالة الخروج لابد من ارتداء الأقنعة، مضيفا: لا تجلس في المطاعم، والمقاهي التي لا تلتزم بقواعد المسافة، ولا تأكل. غطي أنفك بقناعك. ضع كولونيا صغيرة في جيبك.

ووفق المعلن رسميا، تجاوزت إصابات كورونا في تركيا هذا الشهر 2500 يوميًا، في أرقام مشابهة لما كان عليهم الوضع في شهر مايو الماضي، لكن وزارة الصحة التركية تقر بأنها لا تضيف للحصيلة اليومية سوى المصابين الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة فقط.

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