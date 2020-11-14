أنقرة (زمان التركية) – وجه رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي علي باباجان انتقادات حادة للرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب الحالة التي وصلت إليها البلاد جراء النظام الرئاسي الذي فرضه.

وقال باباجان: “تم إضفاء الطابع المؤسسي على الإدارة السيئة الفعلية من خلال اعتماد النظام الرئاسي قبل عامين. أصبح شخص واحد هو المتحكم في كل شيء. فالرئيس هو من يعين مدير الثقافة في أضنة، ويعين رئيس فرع الشباب في حزبه، وهو من يملي السياسة النقدية للبنك المركزي، هو الذي يحدد سعر الشاي، فتركيا التي تضم 84 مليون شخص لا يمكن إدارتها من قبل صانع قرار واحد. تركيا أكبر من شخص واحد”.

وتابع باجان: “أطلقوا على هذا النظام اسم نظام الحكومة الرئاسي، لكن في الواقع لا نرى وجود رئيس افترضه هذا النظام وتوعه الشعب. لا يوجد رئيس على النحو الذي أمر به الدستور.. رئيس يكون نزيهاً، ويمثل وحدة الأمة، ويضمن الفصل بين السلطات، ويراقب تنفيذ الدستور”.

وفيما يتعلق بشراء منظومة الصواريخ الروسية، قال باباجان: “معركةF-35 الأمريكية وS-400 الروسية مستمرة منذ شهور. على الرغم من إنفاق مليارات الدولارات، لا يمكن استخدام S-400ولا طائراتF-35 . لقد خسروا المال، وخسروا الصواريخ، وخسروا الطائرات الحربية. الشيء الوحيد الذي تعرفه هذه الحكومة؛ هو الخسارة الخسارة. لقد تدخلوا في السياسات الاقتصادية لسنوات، وفجروا أزمة F35 وS400، وفصلوا القضاة الذين اتخذوا قرارات لم تعجبهم. الآن لا يمكنهم التظاهر بأنهم لا يتحملون أي مسؤوليات مما حدث”.

وندد باباجان بحملات الاعتقال التي تشهدها تركيا وقمع الحريات، حيث قال: “يتم احتجاز الأشخاص الذين يتحدثون مع المراسلين ويجرون حوارات في الشوارع. يتم القبض على الناس لمجرد انتقادهم الرئيس. إنهم خائفون من الأفكار والكلمات والآراء، لكننا لسنا كذلك. لن يخاف الناس من التعبير عن آرائهم. ستتحدث تركيا، وسيتمكن كل شخص في تركيا من التعبير عن أفكاره بحرية، ويكون قادرًا على المناقشة بحرية. لا مزيد من الخوف، هناك حزب الديمقراطية والتقدم”، على حد تعبيره.