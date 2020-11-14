إسطنبول (زمان التركية)ـــ أعلنت السلطات التركية اليوم السبت، اعتقال 19 أجنبيًا في إسطنبول خلال عملية أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي، وقالت إن عناصر داعش قدموا من سوريا والعراق.

مديرية مكافحة الإرهاب قالت في بيان إنها أطلقت عملية للقبض على “المشتبه بهم الذين كانوا نشطين في المدينة نيابة عن داعش والذين عقدوا العزم على الاستعداد لاتخاذ إجراء”.

ونفذت العناصر الأمنية عمليات متزامنة في 16 عنوانًا أسفرت عن “اعتقال 19 من أعضاء المنظمات الأجنبية الذين تم تحديدهم على أنهم دخلوا البلاد بشكل غير قانوني وجاءوا إلى اسطنبول بعد إقامة طويلة في مناطق الصراع في العراق وسوريا”.

ووفق البيان “تم ضبط عدد كبير من الوثائق التنظيمية والمواد الرقمية في عمليات التفتيش التي أجريت في العناوين”.

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