سامسون (زمان التركية)ــ فرضت السلطات في تركيا، حظر تجول على من تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر في ولاية سامسون المطلة على البحر الأسود شمال البلاد.

وسجلت تركيا مساء الجمعة أكثر من 3 آلاف إصابة بفيروس كورونا، وأعلن وزير الصحة فخر الدين كوجا أن معدل انتقال العدوى يشهد زيادة في مختلف الولايات.

وفي إطار التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد -19)، أصدر زلكيف داغلي حاكم ولاية سامسون قرارا يوجب على من تبلغ أعمارهم 65 عامًا عدم الخروج من المنزل إلا بين الساعة إلا بين الساعة العاشرة صباحًا والرابعة عصرًا، كما حظر التدخين في المناطق العامة.

وأشار بيان صادر عن ولاية سامسون إلى أنه بسبب الزيادة في عدد الحالات في سامسون، من الضروري اتخاذ بعض الإجراءات الإضافية التي يتعين تنفيذها في عموم المحافظة من أجل تقليل معدل انتشار المرض وحماية المواطنين من الآثار غير المرغوب فيها للوباء.

البيان نص على حظر التدخين في الشوارع والساحات ومحطات المواصلات العامة وأسواق الأحياء، خاصة في المناطق المغلقة أمام حركة المرور، حيث يزدحم المواطنون ويتواجدون فيها.

وقال البيان: “يتم تحديد الشوارع التي سيتم فيها تطبيق حظر التدخين في مناطقنا خارج وسط المدينة من قبل مجالس النظافة العامة بالمنطقة، ويمكن للمواطنين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر الخروج في الشارع بين الساعة 10:00 والساعة 16:00 خلال النهار، بشرط أن يلتزموا بالأقنعة والمسافة المادية وقواعد النظافة، وتقرر تقييد خروجهم بخلاف هذه الساعات”.

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