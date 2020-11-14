سان فرانسيسكو (زمان التركية)ــ تضمنت قائمة “أفضل 2٪ من علماء العالم” التي أطلقتها جامعة ستانفورد الأمريكية 396 من العلماء المصريين بالجامعات والمراكز البحثية.

وحظيت جامعة الإسكندرية وحدها بإدراج أسماء 28 عالما من أبناء الجامعة في هذه القائمة.

وهنأت كلية الزراعة جامعة الإسكندرية 3 من شباب أعضاء هيئة التدريس لإدراجهم ضمن قائمة أفضل 2٪ من علماء العالم، وهم الدكتور سمير عبدالعظيم الأستاذ بقسم كيمياء المبيدات، والدكتور محمد الطاهر بدوي الأستاذ بقسم كيمياء المبيدات والدكتور محمد زيدان الأستاذ المساعد بقسم الغابات وتكنولوجيا الأخشاب، وذلك حسب القائمة التي نشرتها جامعة ستانفورد. وفق وكالة أنباء الشرق الأوسد المصرية.

وضمت قائمة جامعة ستانفورد ما يقرب من ‏‏‏160 ألف عالم من 149 دولة اعتمادا على قاعدة بيانات‎ Scopus td ‎‎في 170 تخصصا.

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