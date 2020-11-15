أنقرة (زمان التركية) – قال برلماني تركي معارض إن الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2020، شهدت قطع الكهرباء والغاز الطبيعي عن مليون و655 مواطنا لأنهم لم يتمكنوا من دفع فواتير الغاز الطبيعي والكهرباء.

البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أحمد أكين، قال إنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ارتفع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 80%، والكهرباء بنسبة 70%، مشيرا إلى أنه تم قطع الغاز الطبيعي والكهرباء عن مليون و655 ألفا و226 مواطنا، لعدم تمكنهم من دفع الفواتير خلال النصف الأول من 2020.

أضاف أكين: “الآن دخلنا إلى فصل الشتاء، ماذا سيفعل شعبنا الآن، الذين دفعوا فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي وبالكاد أغلقوا ديونهم؟

وأشار البرلماني التركي إلى أن الأسرة المكونة من 4 أفراد، التي تستهلك ما معدله 230 كيلو واط / ساعة من الكهرباء شهريًا، كانت تدفع في عام 2017، 101 ليرة، ولكن اعتبارًا من أكتوبر 2020، أصبحت تدفع 172 ليرة لنفس فاتورة الاستهلاك، أي أنها تدفع 70 في المائة أكثرمتسائلا “من هو الموظف أو العامل أو الشخص الذي زاد راتبه بنسبة 70% خلال 3 سنوات؟”.

أما بخصوص الغاز الطبيعي، أكد أكين أنه “في عام 2017 ، كانت العائلة المكونة من 4 أفراد تدفع في المتوسط 140 ليرة مقابل 125 مترا مكعبا من الغاز الطبيعي في المتوسط. بينما هذه العائلة تدفع الىن 250 ليرة لنفس الاستهلاك عام 2020. زادت فاتورة الغاز الطبيعي بنسبة 80٪ في 3 سنوات”.

وتستورد تركيا الطاقة من الخارج، في ظل تراجع قيمة عملتها، بسبب تضرر الاقتصاد، مما يؤثر بالسلب على المستهلكين.

ومنذ عام 2018 تشهد الليرة فقدانًا مستمرًا لقيمتها أمام العملات الأجنبية، وخسرت العملة المحلية هذا العام نحو 30 بالمئة من قيمتها، فيما يبلغ معدل التضخم النقدي في تركيا وفقا لآخر الإحصائات الرسمية التي تشكك فيها المعارضة 11.89%.

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