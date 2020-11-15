بورصة (زمان التركية)ــ أصيب عمدة بلدية أورهانلي في ولاية بورصة، شمال غرب تركيا، بجروح جراء اصطدام شاحنة بسيارته الخاصة.

العمدة علي أيكورت، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، تعرضت سيارته مساء السبت، للاصطدام من الخلف في منطقة Çamlıca من قبل شاحنة محملة بقطع الأشجار، وأصيب إيكورت في الحادث ونقل إلى مستشفى Çekirge State.

وقال عضو مجلس إدارة حزب العدالة والتنمية إركان دوغرو للصحفيين إن علاج أيكورت في المستشفى مستمر.

دوغرو قال أنهم ينتظرون نتيجة الأشعة المقطعية وأن حالة العمدة جيدة، وذكر أن عمدة أورهانلي “لديه غرز في رأسه. إنه واع. صحته العامة جيدة، لكن لديه ألم في رأسه وغثيان بسبب الصدمة. كان العمدة وحده في السيارة، ولم يكن بجانبه أحد. كان قادمًا من أورهانيلي إلى بورصة بعد اجتماع”.