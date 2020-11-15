إسطنبول (زمان التركية)ــ اندلع اليوم حريق هائل اليوم الأحد، في مسجد فانيكوي التاريخي بشارع أوسكودار في إسطنبول وتدخل فرق الإطفاء من البر والبحر للسيطرة على الوضع.

وبحسب المعلومات الواردة، اندلع الحريق في مسجد فانيكوي لسبب غير معروف، فيما حضر العديد من رجال الإطفاء إلى مكان الحادث والفرق التابعة لقيادة خفر السواحل.

وقعت أضرار كبيرة في المسجد التاريخي بسبب الحريق الذي تم إخماده بعد جهود مكثفة من قبل عناصر الدفاع المدني.

وقال حاكم اسطنبول إنه في حوالي الساعة 13:30، اندلع حريق في مسجد فانيكوي التاريخي في منطقة أوسكودار بمنطقة قانديلي لسبب غير معروف.

وذكر أنه تم إرسال فرق الإطفاء إلى الموقع من البر والبحر، وقال “تدخلت 3 زوارق لخفر السواحل من البحر و5 سيارات إطفاء من بلدية اسطنبول. وقد بدأ التحقيق في حريق مسجد فانيكوي الذي اشتعلت النيران في أجزائه الخشبية”.

Üsküdar'da tarihi Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

pic.twitter.com/0OdDGexIrn — Son Dakika TV (@sondakikativi) November 15, 2020

يذكر أن مسجد فانيكوي التاريخي تم بنائه في شارع فانيكوي في أوسكودار كانديلي من قبل محمد أفندي في عام 1665.

وأضيف المسجد إلى بلاط السلطان في عهد السلطان محمود الأول، وهو به مئذنة واحدة وشرفة، وتم بنائه على شكل مستطيل.

–