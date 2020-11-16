بروكسل (زمان التركية)ــ انتقد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان إلى شمال قبرص يوم الأحد التي دعا خلالها إلى حل “الدولتين”. بينما دعا كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي إلى تسوية مشكلة قبرص على أساس قرارات الأمم المتحدة، وتوحد الجزيرة من جديد.

وقال بوريل في بيان مكتوب في وقت متأخر يوم الأحد بعد أن زار أردوغان مدينة فاروشا، وهي منتجع شاطئي هجره القبارصة اليونانيون أثناء فرارهم من الغزو التركي في عام 1974، “ستؤدي هذه [التحركات] إلى مزيد من عدم الثقة والتوتر في المنطقة ويجب عكسها على وجه السرعة”.

وقررت أنقرة إعادة فتح فاروشا بشكل جزئي قبل انتخابات الشهر الماضي في الشمال المحتل، في خطوة انتقدتها الأمم المتحدة وأثينا ونيقوسيا.

تأتي تطورات فاروشا في وقت تتواصل فيه محاولات خلق مساحة للحوار، وهناك حاجة إلى استئناف سريع للمفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل تسوية شاملة وإعادة التوحيد على أساس التقدم المحرز حتى الآن، وقال بوريل، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للعب دور نشط في دعم هذه المفاوضات وإيجاد حلول دائمة.

كما أكد من جديد على أهمية وضع فاروشا، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقال “لا ينبغي اتخاذ أي إجراءات لا تتفق مع هذه القرارات… من الضروري لتركيا أن تساهم بشكل ملموس وتتخذ إجراءات مسؤولة بهدف خلق بيئة مواتية للمفاوضات”.

وأضاف أن “رسالة الاتحاد الأوروبي واضحة للغاية: لا بديل عن تسوية شاملة لمشكلة قبرص على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وتأتي زيارة أردوغان بعد فوز إرسين تتار، برئاسة قبرص، وهو الرجل الذي دعمته أنقرة في مواجهة مصطفى أكينجي الرئيس السابق للجمهورية غير المعترف بها دوليا، وكان أكينجي قد دعا إلى التخلص من تبعية بلاده لتركيا.

على الرغم من ردود الفعل من المجتمع الدولي تم فتح فاروشا جزئيا أمام الجمهور، بعد أن كانت مغلقة منذ سيطرة الجيش التركي على شمال قبرص في عام 1974.