أديس أبابا (زمان التركية)ــ قتل مسلحين عشرات الأشخاص في هجوم الأحد على حافلة ركاب في غرب إثيوبيا.

اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان قالت في بيان إن هناك “هجوم شنيع” على حافلة ركاب متجهة من وونبيرا إلى تشاغني في منطقة بني شنقول-جوموز وأنه تم تأكيد 34 حالة وفاة، مع ملاحظة أن العدد من المرجح أن يرتفع.

وقع الهجوم ليلة السبت في منطقة نائية بين وونبيرا وتشاغني.

قال دانيال بيكيلي، رئيس مفوض اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان: “الهجوم الأخير هو إضافة قاتمة للتكلفة البشرية التي نتحملها بشكل جماعي”.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها حتى الآن، حيث قال مسؤولون أمنيون لوسائل إعلام محلية إنه لا يوجد دليل فوري يربط الهجوم بالصراع في منطقة تيغراي الشمالية بإثيوبيا.

يأتي الهجوم فيما يواصل الناس فرارهم من المنطقة. قال مسؤولون سودانيون إن حوالي 25 ألف إثيوبي عبروا الحدود إلى السودان هربًا من القتال.

في 4 نوفمبر، شنت إثيوبيا ما وصفته بعملية إنفاذ القانون في تيغراي بعد أن هاجمت قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي القيادة الشمالية للجيش الإثيوبي المتمركز هناك.