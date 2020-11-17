أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، على باباجان، إن التعذيب تحول إلى سياسة جزائية قانونية في تركيا، في ظل إفلات المتورطين من العقاب.

جاء ذلك خلال مشاركة باباجان في مؤتمر لحزبه بولاية وان، وسلط الضوء خلال حديثه على الانتهاكات، وسياسة التعذيب التي باتت مبدأ لحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، مستدلا بذلك على واقعة إلقاء القروييين الكرديين ثروت تورجوت وعثمان شعبان من إحدى مروحيات الشرطة في سبتمبر الماضي.

باباجان استنكر أن حوادث التعذيب ضد الأكراد على وجه الخصوص باتت تتم من قبل الدولة، علنا وبشكل مكشوف.

وتابع رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، أنهم أصبحوا دولة يتم فيها تقديم صور التعذيب التي يتم التقاطها في مراكز الشرطة بوضوح، حيث تحول التعذيب لسياسة جزائية تمارس تحت الغطاء القانوني.

وشدد باباجان (المنشق عن حزب العدالة والتنمية)، على أنه لا يحق لأي شخص يستخدم السلطة العامة، أن يسيء معاملة المواطنين، مشيرا إلى أن مشاهد التعذيب التي تم تداولها خلال السنوات الأخيرة في ولاية وان، أحزنتهم جميعا.

وأشار باباجان إلى أنه يتم فتح محاكمات صورية ضد المتورطين، ويتم الحكم عليهم بالبراءة، وكأن القضاء في تركيا لا يعتبر “التعذيب جريمة

ومؤخرا روى عثمان شيبان الناجي الوحيد من بين اثنين ألقت بهما قوات الدرك من مروحية شرطة في ولاية فان التركية، تفاصيل الواقعة التي راح ضحيتها رفيقه المواطن الكردي ثروت تورجوت.

واعتقل عثمان شيبان البالغ من العمر 50 عامًا وسيرفيت تورغوت البالغ من العمر 63 عامًا، من منطقة جاتاك في مدينة فان في 11 سبتمبر، وتم العثور عليهما بعد يومين في العناية المركزة.

وفي مقطع مصور نشر عبر حساب البرلماني والصحفي الاستقصائي أحمد شيك، على تويتر تحدث المواطن الكردي عثمان شعبان بينما لا يزال يتلقى الرعاية الصحية، عن تفاصيل ما تعرض له من تعذيب.

Van Jandarma Komutanlığı’nda, askerlerin kitlesel lincinden sağ kurtulabilen Osman Şiban’ın, birlikte gözaltına alındığı Servet Turgut’un işkencede nasıl öldürüldüğünü anlattığı bu video “önce adalet önce insan” kategorisinde yer alır mı? @adalet_bakanlik @abdulhamitgul https://t.co/HlG7zeX0Dt pic.twitter.com/JSIFRlR6D4 — ahmet şık (@sahmetsahmet) November 16, 2020

“كذبة رسمية”

عثمان شعبان قال إنها تعرضا للاعتداء من قبل أكثر من 100 جندي.

استندت التقارير الأولية عن الحادث من قبل الجماعات الحقوقية ووسائل الإعلام إلى تقرير طبي يوضح سبب دخولهما المستشفى على أنه “سقوط من طائرة هليكوبتر”.

ورغم أنه تم دفع القرويين من المروحية لكن ذلك تم بعد هبوطها، أما الادعاء بأنهما سقطا من طائرة هليكوبتر عندما كانت في الجو استند إلى “كذبة رسمية” قالها عناصر الدرك للتغطية على آثار الضرب العنيف الظاهرة على جسد الرجلين.

ونقل تورغوت وشيبان إلى مستشفيين منفصلين وتم إخبار الأطباء أن الاثنين كانا إرهابيين اشتبكوا معهم ثم قفزوا لاحقًا من طائرة مروحية أثناء نقلهم بعد الاعتقال.

سجل موظفو المستشفى لاحقًا هذه الرواية، وجاء في التقرير أن سبب دخول المستشفى “السقوط من ارتفاع” و”السقوط من مروحية”. انتشرت الكذبة على نطاق واسع وبدلا من أن ينجو عناصر الدرك من تهمة التعذيب وجه لهم اتهام أكبر.

وبحسب شيبان، الذي عانى من فقدان جزئي في الذاكرة بسبب إصابته، اعتقلته مجموعة من الجنود الأتراك مع تورغوت في ريف فان في 11 سبتمبر واقتادوهما إلى قيادة درك فان على متن مروحية.

ويقول شيبان إن الجنود أطلعوه في الطريق على جثة متشدد، يُزعم أنه عضو في حزب العمال الكردستاني المحظور، بدعوى أن شيبان يعرفه. عندما قال إنه لم يتعرف على الجثة، ضربه الجنود.

يتذكر شيبان صوتًا واحدًا يقول: “لا تضرب المسن [سيرفيت تورغوت]، فقد يموت”.

يضيف شيبان في الفيديو “هبطت المروحية. رأيت الكثير من الجنود هناك. ربما كان هناك 100 أو 150 جنديًا؛ كانوا مسلحين وجاهزين. في البداية ألقوا جثث [المسلحين] من المروحية، ثم ألقوا بنا”.

“سمعت أحدهم يصيح: هذا الإرهابي ما زال حياً!” ثم هاجمنا جميع الجنود. جاء عشرة أو 20 منهم من أجل كل واحد منا. لا أعرف ماذا فعلوا بنا. لا أعرف ماذا فعلوا بي. ألقوا بنا أرضًا ثم بدأوا في ضربنا. لقد أطلقوا علينا لفظ “الإرهابيين” وهم يضربوننا. نحن قرويون. نحن مواطنون. لا أعرف كم من الوقت استمر. أغمي علي”.

في 30 سبتمبر، توفي سيرفيت تورغوت البالغ من العمر 55 عامًا، وهو أب لسبعة أطفال، متأثراً بجراحه في وحدة العناية المركزة في مستشفى فان الإقليمي للتعليم والبحوث