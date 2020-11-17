أنقرة (زمان التركية)ــ قال كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، إنهم لن يتخلوا عن دعم البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم، إذا “تعلموا الدرس” وأصدروا قانونًا لصالح الشعب.

تعليقًا على تصريح الرئيس رجب أردوغان، “سنبدأ حقبة جديدة من الإصلاحات في الاقتصاد والقانون”، قال كيليجدار أوغلو، اليوم الثلاثاء، في خطاب خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، مخاطبا أردوغان “إذا كنت ستحل مشكلة في الاقتصاد أو في القانون وسيكون حل هذه المشكلة لصالح الأمة، بصفتنا حزب الشعب الجمهوري، سنرفع أيدينا في البرلمان ونقول (نعم) لذلك، لن نعارض هذا”. وقال “يجب أن يتأكد جميع مواطنينا من هذا، مئة بالمئة، وسنجري تقيمًا كل أسبوع لخطوات الحكومة”.

لا يمكن إدارة تركيا كأنها شركة عائلية

كليجدار أوغلو قال إنه ليس هناك مشكلة لا يمكن حلها، لكن لا يمكن إسناد كل شئ لشخص واحد، وأضاف ” لا يمكن إدارة الدولة كشركة عائلية، ومن أجل حكم الدولة، فأنت بحاجة إلى المعرفة والخبرة والكفاءة والقوى العاملة المدربة والقطاع الخاص النشط والمؤسسات العامة التي تمثل كل ما تنفقه على الجمهور”.

“نحن أكبر فاعل لحل المشاكل”

وقال كيليجدار أوغلو، معربًا عن وجود مشكلة وأن الحل يكمن في الديمقراطية: “يقول 83 مليونًا: أقوى الممثلين الذين سيحلون مشاكل تركيا هو حزب الشعب الجمهوري. أقول هذا بإخلاص كبير… لدينا المعرفة والخبرة في الحل. لا يمكن لأحد أن يهددنا بأصولنا. الديمقراطية هي الديمقراطية حتى النهاية. نحن مصممون وسنحل مشاكلهم جميعًا”.

وعقب استقالة وزير المالية بيرات ألبيرق، المفاجئة، بعد إقالة محافظ البنك المركزي مراد أويسال، غير الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من أسلوب خطابه بشكل مفاجئ، وتعهد بإجراء إصلاحات في الاقتصاد والقضاء، وردد التصريحات ذاتها وزير العدل عبد الحميد جول.

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