أنقرة (زمان التركية) – قبل البرلمان التركي مذكرة رئاسية لإرسال قوات عسكرية إلى أذربيجان بموافقة نواب كل من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية وحزب الخير وحزب الشعب الجمهوري.

ولا يعني تفويض البرلمان إرسال جنود من الجيش إلى قرة باغ كما حدث في ليبيا، حيث لم يسمح الاتفاق الذي أعلنته روسيا بين أرمينيا وأذربيجان بتواجد أي قوات عسكرية في المنطقة عدا القوات الروسية.

وفي كلمته خلال جلسات مناقشة المذكرة أفاد نائب حزب الخير عن مدينة إسطنبول، آهات أنديجان، أن الاتفاق المبرم بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا لم يتوصل إلى حل نهائي لأزمة قرة باغ، قائلا: “أرى أن مرحلة حل أزمة قرة باغ تبدأ الآن لكن على طاولة المفاوضات الدبلوماسية وببعد سياسي دولي. ويتوجب تناول هذا الانتصار الذي يحمل أهمية كبيرة لتركيا والأمة التركية بوجهات نظر واقعية عوضا عن الاحتفال به بالخطابات الحماسية والشروع في وضع توقعات مستقبلية للمنطقة اعتبارا من اليوم”.

وسيقتصر التواجد التركي في قرة باغ على السماح بإدخال طائرات تركية بدون طيار في المنطقة لمتابعة الوضع عبر مركز معلومات إلكتروني في أذربيجان.

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