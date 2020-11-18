(زمان التركية)ـــاستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليووم الأربعاء، الناشر الروماني المتخصص في نقل الإبداع العربي إلى اللغة الرومانية، اليساندرو بيترليتشانو.

وتأتي الزيارة بمناسبة صدور الطبعة الأولى باللغة الرومانية من كتابي “شاهد على الحرب والسلام”، و”شهادتي” واللذين يتضمنانِ مذكرات أبو الغيط حول جولات الصراع العربي الإسرائيلي وعملية السلام، وكذا فترة توليه لوزارة الخارجية المصرية من 2004 وحتى 2011.

يُذكر أن كتابي أبو الغيط، الصادرين عن دار “نهضة مصر”، تُرجما لعددٍ من اللغات، أهمها الإنجليزية والاسبانية والصينية.

وقال أبو الغيط خلال استقباله الناشر الروماني وممثلاً عن السفارة الرومانية بالقاهرة إن العمل الذي تقوم به دار النشر الرومانية في التعريف بالثقافة العربية ومنتجاتها يُمثل إضافة حقيقية للعلاقات بين الشعوب، وجسراً مهماً للتواصل الثقافي والحضاري، مُتمنياً التوسع في الترجمة في الاتجاهين لإثراء هذا النوع من التواصل.

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