أنقرة (زمان التركية) – أقيل نائب وزير الصحة، التركي من منصبه، بموجب قرار منشور في الصحيفة الرسمية.

وتم تعيين صباح الدين أيضن في منصب نائب وزير الصحة خلفا لـ محمد جوفان.

وورد في القرار المنشور بالصحيفة الرسمية ويحمل توقيع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إعفاء جوفان من منصبه كنائب لوزير الصحة بموجب المادة الثانية والثالثة والرابعة من المرسوم الرئاسي وتعيين أيضن خلفا له.

جدير بالذكر أن أيضن يشغل منصب رئيس جامعة ميديبول إسطنبول التي أسسها وزير الصحة، فخر الدين كوجا.

ولم يتضح بعد الأسباب التي أدت إلى إقالة نائب وزير الصحة.

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