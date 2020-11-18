أنقرة (زمان التركية) – صدق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على إنشاء قاعدة عسكرية بحرية في السودان بمنطقة تبعد حوالي 60 كلم عن جزيرة سواكن المخصصة سابقًا لصالح تركيا.

وبحسب المرسوم الذي وقعه بوتين، قُبل اقتراح وزارة الدفاع الروسية بإنشاء قاعدة بحرية روسية في مدينة بورتسودان في السودان. وبناء عليه فإن الأرض المطلوبة لبناء القاعدة ستوفرها السودان بالمجان.

وسيكون لروسيا الحق في جلب جميع الأسلحة والذخيرة وغيرها من المعدات التي تحتاجها عبر المطارات والموانئ الموجودة في السودان لدعم القاعدة، التي من المقرر أن تستوعب 300 جنديا وموظفا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في ديسمبر/ كانون الأول2017، أن السودان منح تركيا جزيرة سواكن الواقعة على البحر الأحمر شرقي السودان لتركيا كي تتولى إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية لم يحددها، وقالت حينها تقارير إن الغرض هو إقامة قاعدة عسكرية تركية وهو ما نفته السودان وتركيا بعكس روسيا التي كانت واضحة في هذا الصدد.

فيما قضى الانقلاب الذي وقع في السودان عام 2019 ضد الرئيس السابق عمر البشير، على مشروع أردوغان الطموح.

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