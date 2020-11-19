أنقرة (زمان التركية) – نظم مجموعة من المواطنين الأذربايجانيين في العاصمة باكو، احتجاجا ضد قوات حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا.

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها “سيدي الرئيس، رجب طيب أردوغان، دع الجيش التركي يبقى في أذربيجان”.

كما ردد المتظاهرون شعارات مثل “ارحلي يا روسيا، تعالي يا تركيا”.

وبدأ جنود حفظ السلام الروس الذين يخدمون في قره باغ دورياتهم، بعد انسحاب أرمينيا من الإقليم، وفقا للبيان الذي تبناه زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان، في 9 نوفمبر، والذي نص على وقف إطلاق النار وكافة الأعمال القتالية في قره باغ.

وبحسب نص الاتفاق الثلاثي ستنشر روسيا نحو 2000 جندي مسلحين في إقليم قرة باغ، لمدة 5 سنوات قابلة للتمديد.

وترفض روسيا أي تواجد عسكري تركي في إقليم قرة باغ، ولم يسمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره التركي رجب أردوغان بإقامة نقاط مراقبة عسكرية وإدخال جنود إلى قرة باغ كما كان يريد.

روسيا سمحت فقط للجانب التركي، بإدخال طائرات بدون طيار لمتابعة الوضع في قرة باغ عبر مركز مراقبة يقام في أذربيجان.