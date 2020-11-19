أنقرة (زمان التركية) – خسرت الليرة التركية على الفور 1% من قيمتها أمام الدولار، بعد تصريحات أدلى بها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر نظمه في مقر اتحاد الغرف والبورصات التركية بالعاصمة أنقرة.

أردوغان بعدما انتقد أمس الأربعاء، ارتفاع معدلات الفائدة، زاد سعر صرف الدولار فوق 7.77 ليرة، فضلا عن التموجات الحاصلة في أسهم البنوك بشكل حاد في سوق الأوراق المالية.

كانت أسواق المال عاشت حالة من الانتعاش خلال الأيام القليلة الماضية، عقب استقالة وزير الخزانة والمالية التركي، برات ألبيراق، من منصبه، وإقالة رئيس البنك المركزي، مراد أويصال، وتعيين ناجي أغبال بدلا منه، فضلا عن تصريحات أردوغان التي وعد خلالها بإجراء إصلاحات قانونية واقتصادية.

وفي الوقت الذي كانت تقترب فيه الليرة التركية من كسب قيمة تقترب من الـ10 % أمام الدولار، حطمت بورصة اسطنبول رقما قياسيا تلو الآخر.

ولكن مع تصريحات أردوغان أمس، خسرت الليرة التركية 1% من قيمتها أمام الدولار.

وانتقد أردوغان الذي يعرف بعدائه للفائدة، ارتفاع معدلات الفائدة، متسائلا: “هل يمكننا فعلا الاستثمار مع معدلات مرتفعة؟ هل يمكننا التوظيف؟ هل يمكننا الإنتاج؟ لا هذا مستحيل”.