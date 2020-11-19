أنقرة (زمان التركية) – نقل الصحفي التركي أحمد تاشجتيران عن عضو اللجنة الاستشارية بالرئاسة التركية، جميل تشيتشك تعليقه على وعود الرئيس رجب أردوغان بإجراء إصلاحات في النظام القضائي والاقتصادي.

تاشجتيران، قال في مقال اليوم بصحيفة “قرار” نقلا عن تشيتشك، الذي شغل في السابق منصب وزير العدل، إن تركيا تجاوزت مرحلة الحديث عن الإصلاحات.

وأضاف “الحديث في تركيا عن إصلاحات قضائية منذ 459 عامًا، والمجتمع التركي يبحث عن العدالة منذ نحو 500 عاما”، في إشارة منه إلى حاجة الأتراك إلى تغيير جذري في المنظومة لقضائية منذ العهد العثماني.

وأوضح تاشجتيران أن تشيتشك مستشار الرئيس التركي أجاب عن سؤاله بشأن الإصلاحات القانونية اللازمة بقوله إن تركيا تجاوزت مرحلة الحديث عن إصلاحات وباتت بحاجة إلى توبة نصوح، لأن كلمة إصلاح تآكلت وأصبحت بلا معنى.

وكرر الرئيس أردوغان خلال الأسبوع الأخير في مناسبات مختلفة، الحديث عن عزمه إجراء إصلاحات قانونية وحقوقية في تركيا، وهي التصريحات التي بدأ إطلاقها مع إعلانه العزم على إصلاح الوضع الاقتصادي، عقب إقالة محافظ البنك المركزي مراد أويسال، واستقالة صهره وزير المالية بيرات ألبيرق.

–