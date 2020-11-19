أنقرة (زمان التركية) – تعرض المنتخب التركي لكرة القدم لخيبة أمل كبيرة بعد هزيمته أمام منتخب المجر ضمن المباراة الأخيرة للمجموعة الثالثة بالقسم الثاني بدوري أمم أوروبا.

وكان المنتخب التركي يسعى لاقتناص صدارة المجموعة بالفوز على منتخب المجر غير أنه سقط في القسم الثالث للمجموعة الثالثة بعد هزيمته أمام المجر بهدفين نظيفين وفوز صربيا على روسيا بخماسية نظيفة.

وخلال النصف الأول من المباراة استحوذ المنتخب المجري المستضيف على الكرة، حيث أثرغياب النجم التركي جنكيز أوندر على أداء المنتخب التركي المتراجع. ولم يتمكن المنتخب التركي من هز شباك نظيره المجري ولا السيطرة على منطقة جزائه.

وتمكن دفاع المنتخب المجري من إرضاخ هجوم المنتخب التركي لينتهي الشوط الأول من المباراة دون أهداف.

الشوط الثاني بدأ بسيطرة مجرية حيث تمكن المنتخب المجري من هز شباك المنتخب التركي في الدقيقة السابعة والخمسين عبر لاعبه ديفيد سيجار.

وعقب الهدف الأول تمكن المنتخب التركي من اقتحام ساحة المنتخب المنافس عدة مرات، غير أن هذه المحاولات لم تسفر عن أية أهداف لصالح المنتخب التركي. وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عزز المنتخب المجري تقدمه بهدف لاعبه كيفين فارجا.

وبهذه النتيجة اختتم المنتخب التركي مباريات المجموعة الثالثة بالقسم الثاني في المرتبة الأخيرة برصيد ست نقاط ليسقط في القسم الثالث للمجموعة.

–