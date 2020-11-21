أنقرة (زمان التركية)ـــ تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصالا هاتفيًا من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وبحسب البيان الصادر عن إدارة الاتصالات برئاسة الجمهورية تم مناقشة العلاقات بين البلدين، خلال الاتصال مساء الجمعة، فيما أجريت تقييمات لقمة قادة مجموعة العشرين التي ترأسها السعودية هذا العام.

اتفق الرئيس أردوغان والملك سلمان على ضرورة إبقاء قنوات الحوار مفتوحة من أجل تحسين العلاقات الثنائية وحل المشكلات. وفق وكالة الأناضول التركية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إنه “تم خلال الاتصال، تنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة غدا وبعد غد، كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين”.

ولأول مرة تعقد قمة العشرين التي تستضيفها الرياض عبر تقنية الفيديو في ظل أزمة وباء كورونا المتفشي في العالم.

يذكر أن هناك توترًا في العلاقات السياسة بين تركيا وأنقرة وانعكس ذلك مؤخرًا على العلاقات الجارية بين البلدين، وهناك حملة مقاطعة سعودية واسعة النطاق ضد المنتجات التركية.

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