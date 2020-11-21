أنقرة (زمان التركية) – تبوأت تركيا المرتبة الأخيرة ضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من حيث الإنفاق على قطاع الصحة، حيث تخصص 4.3% فقط من دخلها القومي لهذا القطاع.

واعترف وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا بنفسه بتخصيص بلاده ميزانية ضعيفة لقطاع الصحة، مقارنة بالدول الأخرى، حيث قال إنهم على علم أن الميزانية المخصصة لقطاع الصحة محدودة بالنسبة للبلدان الأخرى، مشيرا إلى أنه بحسب نصيبهم من الناتج المحلي الإجمالي، فإن نفقاتهم الصحية أقل من البلدان المتقدمة، ومضيفا أن الإنفاق المنخفض على الصحة في تركيا، هو حقيقة واقعة مقارنة ببلدان منظمة التنمية الاقتصادية والتعاون.

يذكر أنه وفقا لهيئة الإحصاء التركية، فإن الأموال التي أنفقها المواطن التركي من جيبه الخاص على صحته، بلغت 33 مليار و626 مليون ليرة.

وإجمالي النفقات الصحية في تركيا التي تبلغ 201 مليار و31 مليون ليرة، 16.7% منها تمت من خلال جيوب المواطنين الخاصة. في عام 2018، بلغت نفقات الأسر مثل العلاج والأدوية ورسوم الاشتراك في الفحص 28 مليار و 655 مليون ليرة تركية.

وتجذب الولايات المتحدة الأمريكية الانتباه باعتبارها الدولة التي تخصص أكبر حصة من الميزانية للصحة في السنوات الأخيرة، حيث شكل إجمالي الإنفاق على البند الصحي في الولايات المتحدة 17 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.

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