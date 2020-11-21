أنقرة (زمان التركية) – حالة من الهلع يشهدها البرلمان التركي بعد الكشف عن إصابة واحد من كل 6 نواب بفيروس كورونا، مما دفع إلى اتخاذ عدد من الإجراءات للحد من تفشي الوباء.

وتجاوزت إصابات كورونا في تركيا 5000 حالة منذ يوم الخميس الماضي، وبدأ سريان حظر التجوال لنهاية الأسبوع بداية من أمس الجمعة.

ومع اقتراب عدد المصابين بكورونا في البرلمان التركي من 100 نائب،اجتمعت لجنة الصحة في البرلمان، برئاسة رجب أكداغ، وممثل عن كل حزب سياسي في البرلمان.

لجنة الصحة لبرلمانية تدرس حاليا تطبيق عدد من الإجراءات في البرلمان لمنع تفشي الفيروس، من بينها إلغاء المشروبات والمأكولات مثل الشاي والزيزفون والكعك، وتوفير المياه المعدنية فقط، وإلقاء الخطب في الجمعيات العامة واللجان بارتداء الأقنعة.

كما أن الإجراءات يمكن أن تضم، إجراء مقابلات فردية مع النواب إذا لزم الأمر، من أجل عدم إزالة القناع أثناء الحديث.

بالإضافة إلى ذلك، قال النواب إنه يجب تهوية البرلمان كل ساعة، مطالبين بضرورة تحسين جودة المطهرات والأقنعة المستخدمة في البرلمان، والحصول على منتجات عالية الجودة، بعد وجود شكاوى بسبب ذلك.

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