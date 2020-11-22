أنقرة (زمان التركية)- انتقد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، المعارض في تركيا، علي باباجان، صمت الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيال التهديد الذي وجهه زعيم المافيا الشهير، علاء الدين تشاكيجي، لرئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو.

باباجان، أوضح أن أردوغان الذي قال قبل 7 سنوات، أن عصر العصابات انتهى، لم ينبس ببنت شفة عن جرائم التنظيمات غير القانونية التي تحدث اليوم، “لم يصدر صوتا عن شركائه المجرمين، خوفا من انهيار تحالفه معهم” في إشارة إلى حزب الحركة القومية الذي حرر أعضاء عصابات المافيا من السجون بقانون العفو العام الذي أقر في أبريل الماضي.

وأكد باباجان، أنهم لن يسمحوا “للهياكل غير القانونية بتشكيل خارطة السياسة” في تركيا.

وأشار رئيس حزب الديموقراطية والتقدم إلى أن “تركيا أكبر من السياسيين الذين يختبئون وراء هذه الهياكل غير القانونية”، وطالب الشعب التركي بعدم الخوف من المنظمات الإجرامية، و”الكيانات غير القانونية، ومن الظلام الذي يرغب في إعادتنا للتسعينات”.

وكان علاء الدين شاكيجي، قال موجها الحديث إلى كيليتشدار أوغلو حينما انتقد دوره في الإفراج عن أفراد العصابات: عد إلى رشدك وصوابك وحذار أن تضع زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي في الكفة عينها مع خونة الوطن، مستخدمًا عند مخاطبته عبارات نابية من قبيل “غافل” و”عديم الشرف” و”كلب” وغيرها.

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