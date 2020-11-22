أنقرة (زمان التركية) – بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في كورونا، تم الإعلان عن قيود للاطفال وكبار السن في تركيا باعتبارهم الفئة العمرية الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالوباء.

الحكومة التركية أوضحت أن وقت خروج الأطفال والشباب دون سن العشرين، سيكون نهارا من الساعة 13:00 وحتى الساعة 16:00، وسيكون بشكل فردي.

كما حددت الحكومة مواعيد خروج المسنين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر، يوميا من الساعة 10:00 وحتى 13:00 نهارا.

وخارج هذه الساعات، سيتم منع الفئات العمرية المحددة من الخروج إلى الشوارع.

وأشارت الحكومة التركية، إلى أنه حتى يتم اتخاذ قرار جديد، سيتم تقييد حظر التجول في عطلات نهاية الأسبوع خارج الوقت من 10:00 إلى 20:00، موضحة أن شركات الإنتاج والتصنيع والتوريد معفاة من هذا القيد.

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