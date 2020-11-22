أنقرة (زمان التركية) – نقل الصحفي التركي عثمان مفتي أوغلو، عن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، أن لقاح فيروس كورونا المستجد سيمنح مجانا إلى نحو 5 ملايين شخص من الفئة الخطيرة مجانا.

ومنذ الخميس الماضي تجاوزت إصابات فيروس كورونا المستجد في تركيا 5000 إصابة.

وتناول مفتي أوغلو في مقال بصحيفة حريت، الأسئلة المتعلقة بشأن لقاح فيروس كورونا المستجد، حيث ذكر أن تركيا تبحث تقديم اللقاح مجانا مثلما هو الحال في عدد من الدول كاليابان وبريطانيا، مفيدا أن كوجا أبلغه خلال لقائه معه قبل بضعة أشهر أن تركيا ستبدأ عملية التلقيح باستخدام اللقاح الصيني وأنها ستنتهي من منح اللقاح إلى نحو 5 ملايين شخص في فئة الخطر خلال الشهرين الأولين من عملية التلقيح.

وأكد مفتي أوغلو أن اللقاح سيقدم مجانا غير أنه سُيمنح الفئة الشديدة الخطورة.

لقاحي الصين وروسيا

وأضاف مفتي أوغلو أن شركتي فايزر- بيوانتك أعلنتا أن بالإمكان إنتاج كميات من اللقاح ستكفي 20 مليون شخص على أقصى تقدير بنهاية العام الجاري وتعهدتا بإنتاج كميات من اللقاح ستكفي نحو 600 – 650 مليون شخص خلال العام القادم.

وأكد مفتي أوغلو أن هذه التعهدات ستكون صائبة في حال ما إن صحت الأنباء المتداولة حول طلب الولايات المتحدة 300 مليون جرعة من اللقاح وطلب الاتحاد الأوروبي 200 مليون جرعة وبريطانيا 50 مليون جرعة واليابان وكوريا 100 مليون جرعة لكل منهما.

هذا وذكر مفتي أوغلو أنه سيكون من الصعب حصول الجميع على لقاح شركتي فايزر- بيوانتك وهو ما سيدفع بعض الدول إلى استخدام لقاحي الصين وروسيا مفيدا أن تركيا اعتمدت اللقاح الذي طورته الصين.

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