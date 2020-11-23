أنقرة (زمان التركية) – توفيت مسنة تركية، إثر إصابتها بفيروس كورونا، بسبب عدم وجود مكان لها في العناية المركزة.

وسجلت تركيا مساء الأحد أكثر من 6 آلاف إصابة بفيروس كورونا بزيادة 1000 حالة عن اليوم السابق.

تأكدت إصابة جميلة جانسافار، البالغة من العمر 94 عاما، بفيروس كورونا قبل 5 أيام، وتمت ملاحظتها في دار رعاية المسنين التي كانت بها، ولكن مع تدهور حالتها، تم نقلها إلى مستشفى “25 ديسمبر” الحكومي في ولاية غازي عنتاب.

الأطباء أكدوا أن حالة جانسافار حرجة، مطالبين بنقلها إلى غرفة العناية المركزة، ولكن المستشفى لا تحتوي على غرف عناية مركزة فارغة، فنقلت إلى غرفة مراقبة عادية.

وطوال 5 أيام كانت جانسافار في انتظار غرفة عناية مركزة، ولكنها توفيت أمس إثر مضاعفات فيروس كورونا.

وكانت عائلة جانسافار، حاولت لأيام العثور على غرفة عناية مركزة في المستشفيات القريبة، ولكنهم لم يجدوا، لم يكن هناك مكان في العناية المركزة في مستشفى خاص أو مستشفى حكومي في غازي عنتاب.

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