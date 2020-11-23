أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي أجراه “اتحاد التعليم والعمل” التركي، عن أن 99% من المعلمين الأتراك عليهم ديون للبنوك والمتاجر، كما أن 96% من المعلمين يقولون إن الزيادات في الأسعار التي حدثت العام الماضي، أدت إلى انهيار ميزانيتهم.

بالإضافة إلى الاقتصاد، كان التعليم أحد المجالات التي أثر فيها فيروس كورونا سلبًا. نظرًا لتزايد عدد الحالات، تم تغيير النظام التعليمي وإدخال التعليم عبر الإنترنت.

اتحاد التعليم والعمل، أجرى استطلاعا للرأي عن أوضاع المعلمين الأتراك بمناسبة يوم المعلم.

نتائج استطلاع الرأي جاءت كالآتي:

■ 93٪ من المعلمين المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن “التدريس فقد صفة اعتباره كمهنة محترمة”.

■ 63 بالمائة من المعلمين الذين لديهم أطفال لا يستطيعون تلبية احتياجات أطفالهم الغذائية.

■ 73 بالمائة من المعلمين لا يستطيعون شراء ملابس لأطفالهم.

■ 47 من كل 100 معلم لا يستطيعون حتى تلبية الاحتياجات التعليمية لأطفالهم.

■ 96 بالمائة يعتقدون أن الزيادات السعرية التي شهدها العام الماضي أدت إلى انهيار ميزانيتهم.

■ 44 بالمائة من المعلمين يدفعون أقساط قروض لشراء منازل، و 30 بالمائة يسددون قروض سيارات، و 25 بالمائة قروض تعليمية.

■ 29 في المائة عليهم ديون لأصحاب المتاجر، و 35 في المائة للأفراد نقدًا.

■ 37 في المائة من المعلمين يمكنهم فقط دفع الحد الأدنى من ديون بطاقات الائتمان الخاصة بهم.

■ 3 بالمائة من المعلمين المشاركين في البحث يحصلون على رواتب تنفيذية.

■ 46 بالمائة من المعلمين يحصلون على مساعدة الوالدين والأصدقاء.

■ 26 بالمائة من المعلمين الواقعين في فخ الديون يقومون بعمل إضافي.

■ 61٪ من المعلمين أفادوا أنهم يعانون من مشاكل نفسية بسبب عدم كفاية الدخل.

■ 75٪ من المعلمين قالوا إن إنتاجيتهم المهنية انخفضت بسبب ديونهم.

■ 43 في المائة يقولون إنهم سيستقيلون إذا وجدوا وظيفة لكسب المزيد من المال.

■ 46٪ من المعلمين قالوا إنهم يخشون الفصل من الخدمة.

■ 48٪ يعتقدون أن هناك ضغطًا سياسيًا على المعلمين من قبل الإداريين.

■ 59 بالمائة من المعلمين قالوا إنهم لا يأملون بالمستقبل. بينما صرح 26 بالمائة من المعلمين بأنهم غير حاسمين، لم يكن هناك سوى 15 بالمائة منهم متفائلون.

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