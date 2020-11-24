أنقرة (زمان التركية) – بدأت السلطات الصحية في تركيا تجارب لقاح فيروس كورونا المستجد، الذي طورته الصين، على متطوعين من المواطنين بعد تجربته على الطواقم الطبية.

وتقترب إصابات كورونا في تركيا من حاجز 7000 حالة يوميا.

وكانت عائشة جول دوماز وابنتها جوكشا دورماز أول المتطوعين لتجربة اللقاح بمستشفى أنقرة الحكومي.

وكانت وزارة الصحة تلقت طلبات التطوع من المواطنين عقب الإعلان الذي نشرته الأسبوع الماضي.

وأعلنت السلطات تقدم 20 ألف مواطن بطلبات تطوع، مفيدة أن المرحلة الأولى من التجارب شهدت تطبيق اللقاح على 726 متطوعا من الطواقم الطبية.

وهذا تسعى الحكومة التركية إلى تجربة اللقاح على إجمالي 12 ألف و450 متطوعا، حيث سيتم اختيار المتطوعين من بين الأشخاص الذين لم يسبق لهم الإصابة بالفيروس وتتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما.

وفق تقارير تسعى تركيا لاستخدام لقاحات من الصين وروسيا، بسبب صعوبة الحصول على لقاح شركتي فايزر- بيوانتك.

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