أنقرة (زمان التركية) – ذكرت صحيفة ذي إيكونوميست أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يفتقد الرئيس المنتهيىة ولايته دونالد ترامب الذي كان يمد له يد العون كلما وقع في مأزق.

ذي إيكونوميست وصفت أردوغان بأنه “استبدادي” وذلك في تحليل حول استقالة صهر أردوغان، برات ألبيراق، وقالت إن الرئيس التركي يقاوم الحقائق الاقتصادية ويرفض تقبّلها مسلطة الضوء على الأحداث التي قد تنتظر أردوغان داخل البيت الأبيض عقب رحيل ترامب عنه.

وفي تقريرها التحليلي ذكرت ذي إيكونوميست أن أردوغان وثق في ألبيراق على مدار عامين غير أن السياسات التي اتبعها ألبيراق أطاحت به.

وأضاف التقرير أن الليرة التركية فقدت نحو 40 في المئة من قيمتها أمام الدولار وهو ما أحدث فجوة كبيرة في مدخرات الملايين من الأشخاص مفيدة أن أردوغان كبح جماح هذا التراجع مؤخرا.

وزعمت ذي إيكونوميست أن اردوغان كان سيضطر لدفع ثمنا سياسيا لهذا مشيرة إلى أن مجموعة مؤلفة من 30 – 40 نائب من نواب حزبه هددت بالانتقال إلى المعارضة في حال عدم استقالة ألبيراق من منصبه.

ترامب تولى حماية أردوغان

وذكرت الصحيفة أن ترامب أنقذ تركيا من العقوبات على خلفية شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الاس 400 من روسيا وعمل على عرقلة التحقيقات المتعلقة ببنك الشعب التركي الحكومي المتهم بغسيل أموال السلطات الإيرانية.

بايدن سيصعب الأمور على أردوغان

وتطرقت الصحيفة في مقالها إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث أفادت الصحيفة أن جو بايدن سيصعب الأمور على أردوغان.

وفي تصريحاتها للصحيفة ذكرت أصلي آيدين تاشباش، عضو المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن أنقرة لم تعد تتمتع بالحماية التي كان يقدمها لها ترامب وهو ما سيضطرها إلى إصلاح النظام السياسي والاقتصادي للبلاد.

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