أنقرة (زمان التركية) – أفاد الصحفي التركي إسماعيل سايماز أن مسؤولا بارزا بحزب الحركة القومية، لم يسمِّه، أبلغه أن حزب الحركة القومية حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم يرى أن بولنت أرينتش مستشار الرئيس رجب أردوغان، خسر بتتصريحاته الأخيرة علاقته مع الرئيس.

وخلال مشاركته في برنامج على قناة “خبر ترك” نقل سايماز عن مسؤول بارز بحزب الحركة القومية دون أن يذكر اسمه، القول: “أرينتش أدلى بتصريحات هزت انسجام تحالف الجمهور في الوقت الذي حرص فيه التحالف على اتخاذ إجراءات قاسية للحفاظ على انسجامه، لكن تصريحات أرينتش هذه أزالت درع الحماية عنه”.

وكان بولنت أرينتش، عضو اللجنة الاستشارية العليا بالرئاسة التركية، قد أدلى بتصريحات خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني في الأيام الماضية دعا خلالها إلى إخلاء سبيل الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، صلاح الدين دميرتاش، ورجل الأعمال، عثمان كافالا، في إطار الإصلاحات القضائية التي أشار إليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحاته.

وأثارت تصريحات أرينتش هذه انتقادات حزب الحركة القومية. وعقب مرور ثلاثة أيام على تصريحات أرينتش أدلى أردوغان بتصريحات وصف خلالها ماقاله أرينتش بأنه “نيران فتنة”.

منجهته علق أرينتش على انتقادات أردوغان، واصفًا هجومه بـ”الجارح”، الأمر الذي فسره البعض بأنه أي أرينتش قد يستقيل من منصبه.

كما نقل أحد الصحفيين عن أرينتش قوله إنه لم يتخذ قرارًا بالاستقالة، وينتظر أن يلتقي أردوغان أولا وجه لوجه، لكنه لن يقدم على “الاستقالة عبر انستجرام” في إشارة إلى استقالة وزير المالية السابق بيرات ألبيرق صهر أردوغان.

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