أنقرة (زمان التركية) – سارع أحمد مجاهد أرينتش، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية في إسطنبول، فور استقالة والده بولنت أرينتش من المجلس الاستشاري الأعلى إلى إعلان ولائه للرئيس رجب أردوغان.

أحمد مجاهد أرينتش نشر تدوينة على تويتر، قال فيها: “نحن أنهار مختلفة تصب في نفس البحر. ولكن مثلما قلنا في اليوم الأول عندما بدأنا في الرحلة هناك سفينة واحدة وطريق واحد وقبطان واحد في هذا البحر”، في إشارة منه إلى أردوغان.

وبعد أن أحدث جدلا بتصريحاته التي أزعجت أردوغان كثيرًا، قدم بولنت أرينتش، أمس الثلاثاء، استقالته من المجلس الاستشاري، وقال في تغريدة على “تويتر”: “لقد تقدمت بطلب استقالتي من عضوية المجلس الاستشاري اليوم للرئيس أردوغان، وقد قبلها”.

يأتي ذلك بعد ساعات من انتقاد أردوغان له بعد أن طالبه أرينتش بالإفراج عن الرئيس السابق المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش، ورجل الأعمال عثمان كافالا.

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