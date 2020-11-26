أنقرة (زمان التركية) – كشف اتحاد نقابات العمال التركية، عن ارتفاع حد الجوع وحد الفقر في تركيا، خلال تقريره الشهري الأخير، الهادف للكشف عن سبل عيش الموظفين وتحديد آثار تغيرات الأسعار في الضروريات الأساسية على ميزانية الأسرة.

ووفقًا للتقرير، فقد تم تحديد حد الجوع، الذي يشير إلى مقدار الإنفاق على الطعام الذي يجب أن تنفقه أسرة مكونة من أربعة أفراد من أجل الحصول على نظام غذائي صحي ومتوازن وكاف، على أنه 2517 ليرة تركية هذا الشهر.

أما حد الفقر، فوصل إلى 8 آلاف و 198 ليرة، وهو المبلغ الإجمالي للمصروفات المطلوبة للمأكل والملبس والمسكن والمواصلات والتعليم والصحة وما شابه ذلك. تم حساب “تكلفة المعيشة” للموظف الأعزب بواقع 3 آلاف و 73 ليرة في الشهر.

وأشار التقرير إلى ارتفاع الحد الأدنى من الإنفاق على الطعام لأسرة من أربعة أفراد تعيش في أنقرة بنسبة 1.39 في المائة مقارنة بالشهر السابق. تم حساب متوسط ​​معدل الزيادة السنوية للأسعار بنسبة 15.47٪.

وفي الوقت الذي ظل فيه سعر الحليب على حاله مقارنة بالشهر الماضي، اختلفت المنافسة والتنوع في منتجات الجبن حسب الأسواق. لم تتغير أسعار اللحوم المفرومة والمكعبات. مع ذلك، ارتفع سعر الدجاج بنسبة 13.90٪ مقارنة بالشهر الماضي.

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