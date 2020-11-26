أنقرة (زمان التركية) – قالت تقارير إعلامية ألمانية، إن أرقام الإصابات بفيروس كورونا في بلادهم، ارتفعت بسبب القادمين من تركيا، كما اتهموا المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بتعريض صحة الشعب للخطر، بسبب عدم وضع أربع مقاطعات تركية ضمن مؤشر مناطق الخطر خلال الموسم السياحي.

موقع “Heisse” الذي يعد مصدر الأخبار الشهير على الإنترنت في ألمانيا، انتقد تأخر الحكومة في إعلان كامل تركيا منطقة خطرة، إلى ما بعد انتهاء الموسم السياحي.

واتهم الصحفي الألماني فرانك نوردهاوزن الذي يكتب في موقع “Gegenblende ” الألماني، تركيا بالوقوف وراء ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في ألمانيا، مشيرا إلى أنه كان من الخطأ “إزالة إزمير وأنطاليا وموغلا وأيدين من مؤشرمناطق الخطر”، زعم نوردهاوزن أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا زادت نتيجة لذلك.

وكشفت دراسات مختلفة أجريت في ألمانيا أن حالات الإصابة بفيروس كورونا لدى المهاجرين، وخاصة القادمين من تركيا ودول البلقان، كانت أعلى بعدة مرات من الألمان. في الاختبارات التي أجريت في مركز اختبار في فرانكفورت، كانت 50 من كل 100 فحص كورونا لقادمين من تركيا إيجابيا، و 40 من البلقان والعرب، والباقي ألمان.

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