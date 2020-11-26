أنقرة (زمان التركية) – أصدرت محكمة تركية قرارا بالسجن 6 سنوات و 3 أشهر على برلمان كردي معارض.

المحكمة الجنائية العليا الرابعة في ديار بكر، حكمت على النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في أنطاليا، كمال بولبول، بالسجن بالعقوبة المذكورة بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة”.

وفي الوقت الذي غاب فيه المتهم بولبول عن المحاكمة، حضرها محاميه، الذي أكد عدم قبولهم القرار، وطالب بتبرئة موكله.

وقررت المحكمة إرسال نسخة من القرار إلى البرلمان التركي والمديرية العامة للشؤون الجنائية بوزارة العدل لإكمال الإجراءات القانونية الأخرى.

ومن المتوقع أن يرفع البرلمان الحصانة عن البرلمان الكردي المعارض، لتنفيذ حكم السجن الصادر بحقه.

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