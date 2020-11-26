أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، المعارض في تركيا، علي باباجان، إن الرئيس رجب طيب أردوغان بات يستخدم عباراته ضمن نصوص خطاباته.

مهاراتهم في التقليد

خلال مقابلة أجراها مؤخرا مع موقع يورونيوز، باباجان قال ساخرًا: “هذا يعني أنهم بارعون في تقليد الآخرين واستعارة كلماتهم وضمّها إلى خطاباتهم. ومع أنهم يؤكدون دومًا أنهم لا يحتاجون إلى توجيهات من أحد غير أن هذه الحقيقة تكشف أنهم محترفون في انتحال خطاباتي جملة جملة”.

وأفاد باباجان أن المجموعة المسؤولة عن إعداد خطابات أردوغان تقتبس من عباراته وتصريحاته وتدرجها ضمن خطابات أردوغان، مضيفًا: “يا ليتهم أخذوا تلك الخطابات وعملوا بالمقترحات والأفكار الواردة فيها. ولكنهم لا يفعلون ولن يفعلوا؛ لأن الأمر يقتصر على إعداد نصوص تلك الخطابات وتقديمها لأردوغان، بينما يتطلب الأمر تنفيذًا فعليًا. لا يمكن الإقدام على التنفيذ الفعلي إلا من خلال شخصيات صادقة تحب وتجيد عملها، وتتمتع بالعقلية الصحيحة”.

وأضاف باباجان أن المشورة ضرورية للإدارة والحكم، وتابع: “لكن لأننا نعلم جيدا أن هذه العقلية لم تعد موجودة في الحكومة فإنها لا تقدم للشعب إلا خطابات منمقة منتحلة من خطابات الآخرين. لا يمكن إدارة الأمور بمجرد الكلمات والوعود الجوفاء”.

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