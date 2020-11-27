البرلمان الأوروبي يضغط لفرض عقوبات على تركيا الشهر المقبل

ومن المرجح أن يعزز هذا القرار الدعم لمساعي فرنسا لفرض عقوبات من الإتحاد الأوروبي على تركيا الشهر المقبل، تنفيذا لتهديد من التكتل في أكتوبر تشرين الأول بسبب نزاع أنقرة مع اليونان وقبرص، العضوين في الاتحاد، على موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.

ووصف قرار البرلمان أنشطة التنقيب التي تقوم بها تركيا عن الغاز في شرق البحر المتوسط بأنها “غير قانونية”. وترفض أنقرة ذلك.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في جلسة للبرلمان هذا الأسبوع “تركيا تعلم ما ينبغي أن تفعله… المواجهة أو التعاون، الأمر يرجع لهم”.