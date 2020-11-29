أنقرة (زمان التركية) – انتقد وزير خارجية اليونان، يكوس دندياس، الحكومة الألمانية لاستمرار صادراتها من السلاح إلى تركيا في ظل التوترات بين أثينا وأنقرة، منعتبرًا أن إدارة برلين للاتحاد الأوروبي لم تكن بالكفاءة المطلوبة.

وانتقد دندياس مواصلة ألمانيا بيع السلاح إلى تركيا مع تواصل التوترات المتصاعدة بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط، بسبب التنقيب التركي عن النفط في مناطق تقول أثينا إنها ضمن جرفها القاري.

وذكرت وكالة دويتشة فيلة الألماني نقلا عن صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن دندياس أكد عدم تفهم بلاده لامتناع ألمانيا عن استخدام قوتها الاقتصادية العملاقة لتنفيذ حظر السلاح الذي تطالب أثينا بفرضه على تركيا.

جدير بالذكر أن دندياس كان قد بعث بخطاب إلى نظيره الألماني في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي طالبه خلاله بوقف تصدير السلاح إلى تركيا.

وتتحدث الأوساط السياسية في أثينا منذ فترة طويلة عن انزعاجها من موقف ألمانيا السلبي من المشكلات القائمة مع تركيا.

وأعرب دندياس عن تفهمه لإعطاء ألمانيا الأولوية لمصالحها الاقتصادية، قائلا: “لكن على ألمانيا أيضا أن تعي التناقض الناجم عن توفير السلاح إلى بلد يهدد استقرار وسلام عضوين بالاتحاد الأوروبي” في إشارة إلى اليونان وقبرص.

هذا وتأتي العقوبات الاقتصادية على تركيا ضمن أجندة قمة قادة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها في ديسمبر/ كانون الأول القادم.

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