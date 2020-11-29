أنقرة (زمان التركية) – انتقدت البرلمانية التركية المعارضة عن حزب الشعب الجمهوري، سيفدا إردان كيليتش، توسع الاستثمارات القطرية في تركيا، وقالت إن القطرين يمتلكون عقارات في تركيا بحجم مدينة يالوفا غرب البلاد، متسائلة عن السبب وراء هذه الامتيازات الممنوحة للدوحة.

كيليتش، قالت إن حب الرئيس التركي، رجب أردوغان، لقطر لا يتوقف، وأضافت: “كلما واجه أردوغان أزمة وشعر بالحاجة إلى أموال توجه إلى قطر. فهذا الحب هو الذي جعله يعطيهم مصنع دبابات مقابل 50 مليون دولار”.

وأضافت النائبة البرلمانية، أن الاستثمارات في تركيا لا تأتي إلا من قطر، وهذه تعد أزمة كبيرة.

وأشارت كيليتش إلى التسهيلات التي منحها أردوغان لقطر مقابل حصوله على الأموال، ومنها الاستثمار في شركات قطاع عام مثل “فايننس بنك، تورك تيلكوم، بانفيت، ديجي تورك، بي إم سي، وأراضٍ حول مشروع قناة إسطنبول”، كما تم بيع أسهم مول أستينا بارك لمثتثمرين قطريين، فضلا عن أن قطر أصبحت شريكا في مشروع القرن الذهبي، وكذلك تم بيع ميناء أنطاليا لقطريين.

يذكر أنه تم الإعلان مؤخرا، عن استحواذ قطر على 10٪ من بورصة إسطنبول بقيمة 150 مليون دولار.

وهناك تحالف سياسي واقتصادي بين قطر وتركيا أقامه الرئيس التركي رجب أردوغان مع تميم بن حمد في عام 2017 مع انطلاق حملة المقاطعة الخليجية المصرية لقطر.

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