أثينا (زمان التركية)ــ قال سفير الولايات المتحدة لدى اليونان جيفري بيات يوم الاثنين إن العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة واليونان وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مضيفًا أن جميع التقارير التي تشير إلى عكس ذلك كاذبة وتحريفات للسياسة الأمريكية.

وفي الوقت التي ترفض الولايات المتحدة حصول تركيا على مقتلات F-35، قال السفير جيفري بيات في بيان “رحبت الولايات المتحدة، على أعلى المستويات، باهتمام اليونان بشراء مقاتلات F-35 للقوات الجوية اليونانية. وقد أشرنا إلى دعمنا ذلك ونعمل معًا بشكل وثيق على برنامج اقتناء مستقبلي، من شأنه أن يعزز القدرات الدفاعية لليونان، وضمان التشغيل البيني مع القوات المسلحة الأمريكية وتحسين الاستقرار الإقليمي”.

تقارير كاذبة

أضاف سفير الولايات المتحدة لدى اليونان “إن العلاقة الدفاعية بين الولايات المتحدة واليونان في أعلى مستوياتها على الإطلاق ، وهي واحدة من أقوى العلاقات العسكرية الأمريكية في أوروبا. ونحن فخورون جدًا بشراكتنا الدفاعية والأمنية مع اليونان ونعمل يوميًا لتطوير ذلك من قوة إلى قوة، بما في ذلك من خلال استحواذ اليونان المستقبلي على طائرة F-35. إن مسار الحصول على الطائرة F-35 هو عملية مرحلية من شأنها أن تبني بشكل طبيعي على النجاحات التي تحققت في برنامج ترقية مقاتلات F-16 Viper اليوناني”.

يشار إلى أن، الإدارة الأمريكية هذا العام حصول تركيا على مقاتلات F-35 ومشاركتها في مشروع إنتاج المقاتلة الأمريكية، بسبب إصرارها على امتلاك نظام الدفاع الجوي الصاروخي الروسي S -400، الذي تقول إنه يتعارض مع أنظمة دفاع حلف الناتو.

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