أنقرة (زمان التركية)ــ يستعد فريق بشكتاش لكرة القدم الذي هزم فنربخشة 4-3 في الديربي في الأسبوع العاشر من الدوري الممتاز، للمباراة التي سيلعبها ضد قاسم باشا في الأسبوع الحادي عشر دون انقطاع.

وفقًا للمعلومات الواردة من النادي، قام فريق بشكتاش بأول تدريباته استعدادا للمباراة ضد قاسم باشا يوم الجمعة 4 نوفمبر، في مرافق BJK Nevzat Demir.

بشيكتاش سيواصل تدريباته أيضا صباح الغد.

وفاز بشكتاش أيضا على ييني ملاطية سبور 1-0 وباشاك شهير 3-2، وتعادل 1-1 مع فرابورت تاف أنطاليا سبور وخسر 1-0 أمام جينكلربيرليجي.

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