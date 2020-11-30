أنقرة (زمان التركية) – دخل أصحاب محلات تجارية في وصلة رقص أثناء جولة لرئيس حزب الديمقراطية والتقدم، المعارض في تركيا علي باباجان.

وكان باباجان يتجول في مدينة أسكيشهير، غرب تركيا قبيل حضور مؤتمر للتعريف بحزبه وأنشطته.

باباجان فوجئ بمباشرة بعض التجار الرقص، فور رؤيتهم له.

وقال أصحاب المحلات التجارية لبباجان إنهم باتوا عاجزين عن سداد الضرائب والإيجار الأمر الذي أصابهم “بالجنون”.

وفي غضون ذلك وجه أحد أصحاب المحلات، سؤالاً لبباجان: “هل تجيد الرقص أيضًا؟”.

ويعرف باباجان بمهندس النهضة الاقتصادية لتركيا خلال توليه منصب وزير الاقتصاد.

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