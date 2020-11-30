أنقرة (زمان التركية) – فتحت السلطات في تركيا تحقيقا مع البرلماني المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، علي ماهر بشارير، على خلفية اتحامه الحكومة ببيع الجيش التركي لصالح قطر.

نيابة أنقرة قالت إنها فتحت تحقيقا ضد بشارير بتهمة إهانة الحكومة التركية والمنظومة العسكرية علانية وذلك بموجب المادة 301 من القانون التركي.

وكان بشارير قد أثار ضجة بسبب تصريحاته التي انتقد فيها بيع مصنع Tank Palet لإنتاج قطع غيار الدبابات إلى قطروقال في بث مباشر “إنها المرة الأولى في تاريخ الجمهورية التي يتم خلالها بيع الجيش لصالح قطر”.

وخلال مشاركته في برنامج على قناة خبر ترك قال بشارير: “بلغنا مرحلة تم فيها ولأول مرة في تاريخ الجمهورية بيع جيش البلاد لصالح قطر. لا أستطيع تقدير الأمر، فهناك أحاديث عن بيعه مقابل 20 مليار دولار وهناك أحاديث عن بيع مقابل 50 مليون دولار”.

وأثارت تصريحات بشارير هذه استنكار ضيفي البرنامج الباحث حلمي داشدمير وعميد جامعة يني يلدز، ياشار حاجي صالح أوغلو.

وأوضح داشدمير أن الأمر لا علاقة له ببيع الجيش ليجيب بشارير عليه قائلا: “أليست شركة Tank Palet ضمن الجيش التركي؟”.

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