القاهرة (زمان التركية)ــ استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة، وفدا من رؤساء عدد من الاتحادات العربية النوعية أعضاء ملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة.

وصرح مصدر مسؤول بالامانة العامة أن اللقاء تناول عدداً من الموضوعات الهامة المتعلقة بالتنسيق بين الجامعة العربية من جانب والاتحادات العربية المتخصصة من جانب آخر؛ وتعزيز دورها في إطار منظومة العمل العربي المشترك باعتبارها بيوت خبرة عربية تقدم الخبرة والمشورة في القضايا والأنشطة التي تغطيها.

وأضاف المصدر أن اللقاء تناول أيضاً عدداً من الأفكار والمبادرات الإيجابية، من بينها مقترح إنشاء صندوق عربي لمجابهة الكوارث والأزمات، وتحديد يوم عربي للتطوع على غرار اليوم العالمي للتطوع، وكذا إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالاتحادات العربية النوعية الفاعلة والجادة في عملها لتعزيز المشاركة والتفاعل الإيجابي للمواطن العربي مع هذه الاتحادات.

وفي هذا السياق، أوضح المصدر أن السيد الامين العام أكد على الدور الجوهري والرئيسي للإعلام العربي للترويج لجهود منظومة العمل العربي المشترك علي كافة الأصعدة، مشيرا إلى أهمية تكثيف التغطية الإعلامية لأنشطة وانجازات الاتحادات العربية النوعية الفاعلة في شتى المجالات وبشكل خاص في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

وقد تطرق الاجتماع كذلك إلى التحضيرات الجارية لعقد الدورة الرابعة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، والمزمع عقدها مطلع عام 2021، تحت رعاية الأمين العام للجامعة العربية.

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