أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، المعارض في تركيا، علي باباجان، إنه لا يمكن حل الأزمة الكردية بالتقييم الأحادي من قبل الحكومة.

باباجان، قال إنه إذا أرادت الحكومة معرفة ما إذا كانت هناك مشكلة كردية في هذا البلد، فعليها أولاً أن تسأل مواطنيها الأكراد في هذا البلد، مضيفا أن التقييم الأحادي للحكومة لا ينهي المشكلة.

وأكد باباجان، أن الأزمة الكردية أصبحت حادة مرة أخرى في المرحلة الحالية، وهناك مشاكل خطيرة بها.

وشدد رئيس حزب “الديموقراطية والتقدم” على ضرورة الاعتراف بالحقوق الأساسية للإنسان، مشيرا إلى أن هذا لا يتم في الوقت الحالي.

وفي سياق منفصل، أشار باباجان إلى سياسة المحسوبية في التوظيف في تركيا، حيث قال إن هناك تمييز خطير بين المواطنين في الترقية.

كما أعلن باباجان، أنهم عندما يتحدثون للحكومة عن الأزمات، يرون أنها مستعدة للإعلان أن الجميع عدو. فهذا النوع من الحكومات يحتاج إلى عدو. وإلا فلن تتمكن من إيجاد طريقة للتغطية على إخفاقاتها.

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