أنقرة (زمان التركية) – أعلن اتحاد الأطباء الأتراك وفاة سبعة من أعضاء الطواقم الطبية خلال يوم واحد جراء مضاعفات فيروس كورونا المستجد، المتفشي في البلاد.

وأعلنت تركيا مساء الإثنين تشديد إجراءات حظر التجوال، حيث أصبح الحظر كليا في عطلة نهاية الأسبوع، وجزئيا بقية الأيام.

اتحاد الأطباء الأتراك دعوته إلى وزارة الصحة التركية بإدراج فيروس كورونا المستجد ضمن الأمراض المهنية وذلك على خلفية مواصلة حصد أرواح الطواقم الطبية كل يوم.

وأعلن اتحاد الأطباء الأتراك أسماء ضحايا فيروس كورونا من الطواقم الطبية، على النحو التالي:

– إبراهيم نظام شيلالي: صيدلي بمدينة مانيسا وتوفى نتيجة لإصابته بفيروس كورونا المستجد.

– جوكهان أرجان: يبلغ من العمر 35 عاما ويعمل بإدارة الصحة بمدينة أضنة. وعمل في عدة مدن مختلفة عقب تخرجه من كلية الطب بجامعة البحر المتوسط في أنطاليا.

ومؤخرا بدأ العمل ضمن فريق التعبئة في مركز الصحة المجتمعية بمدينة أضنة، لكنه سقط ضحية لفيروس كورونا المستجد.

– خيري تونا: فني في صيدلية بمدينة إسطنبول. ورحل عن عالمنا بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

– أحمد تمير: فني طبي بقسم ديناميكا البول بمستشفى كلية الطب التابعة لجامعة غازي عنتاب، خسر معركته مع فيروس كورونا المستجد.

– سلفر كوشتشو أونال: كانت تعمل ممرضة ولادة في مستشفى باي حكيم التعليمي بمدينة كونية. ورحلت عن عالمنا بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

– فردانى بيلجين: تبلغ من العمر 40 عاما وهي أم لطفلين، وكانت تعمل كموظف إداري برئاسة خدمات المستشفيات الحكومية في مديرية الصحة بمدينة هاتاي. وتعرضت لازمة قلبية على خلفية إصابتها بفيروس كورونا المستجد مما تسبب في وفاتها.

– أحمد ييت: كان يعمل فني بيطري في مديرية الزراعة ببلدة كالاس التابعة لمدينة بورصة. ولفظ أنفاسه الأخيرة بعدما عجز جسده عن التغلب على فيروس كورونا المستجد.

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