أنقرة (زمان التركية)ــ أعلنت السلطات التركية اليوم القلاثاء، اعتقال 41 شرطيًا تم فصلهم تعسفيًا من العمل بزعم انتمائهم إلى حركة الخدمة.

عمليات اعتقال ضباط الشرطة السابقين تمت في 6 مقاطعات مقرها إزمير.

مكتب رئيس النيابة العامة ازمير أصدر قرارا باعتقال 44 من ضباط الشرطة السابقين قالت إنهم على اتصال مع حركة الخدمة.

تم القبض على 41 من المشتبه بهم في عملية متزامنة نظمت في إزمير وإسطنبول وأماسيا ودنيزلي وباليكسير وأفيون قره حصار من قبل فرع مكافحة الجريمة المنظمة بشرطة إزمير.

وتتواصل جهود اعتقال المشتبه بهم الثلاثة الآخرين.

ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة، وبهذه التهمة تم فصل واعتقال الآلاف.

وعقب الانقلاب الذي وقع قبل أربع سنوات نفذت السلطات التركية حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال وفصل الآلاف تعسفيا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التي تحملها أنقرة مسؤلية تدبير الانقلاب العسكري بينما تنفي الحركة التهمة التي لا توجد أدلة مادية عليها ولم تقتنع بها أغلب حكومات العالم.

وبحسب آخر الإحصائيات بلغ عدد الذين تعرضوا للاستجواب خلال العامين الماضيين ما يقرب من 400.000 فرد، اعتقل منهم 80.147 فردًا، وتم احتجاز 141.558. أما الذين فصلوا من وظائفهم فقد بلغوا 170.372، منهم 17.844 ضابط جيش تم عزلهم من المؤسسة العسكرية، و16.409 من الطلاب العسكريين فصلوا من أكاديمياتهم العسكرية.

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