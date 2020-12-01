أنقرة (زمان التركية) – توقعت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني أن يتواصل ضعف الجدارة الائتمانية للبنوك التركية وخضوعها للضغوط في عام 2021.

وذكرت موديز في تقريرها التقييمي لعام 2021، أن وضع شركات التأمين سيشهد استقرارا خلال العام القادم.

وفيما يخض المؤسسات المالية في الأسواق الناشئة أكدت موديز أن عام 2021 سيكون سلبيا وغامضًا بالنسبة لمخاطر الأصول الثابتة للمؤسسات المالية في الأسواق الناشئة.

وأضافت موديز أن شركات التأمين بالأسواق الناشئة ستشهد استقرارًا خلال عام 2021، بينما سيشكل الغموض في جودة الأصول أحد أكبر التهديدات للبنوك في الأسواق الناشئة خلال العام القادم.

هذا وذكرت موديز أن أوضاع العمل الصعبة ستتواصل خلال العام القادم فيما يخص البنوك بالأسواق الناشئة، مفيدة أن العام القادم ستظل فيه الجدارة الائتمانية للبنوك التركية منخفضة وخاضعة للضغوط، يعني أن هناك مخاطرة.

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