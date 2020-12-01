أنقرة (زمان التركية) – وصفت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أنشطة تركيا في شرق البحر المتوسط بـ”شديدة العدوانية” أو “الاستفزازية” قبل أيام من انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي هذا الشهر.

وأشارت ميركل إلى عدم إحراز تقدم كبير في القضايا التي تؤثر على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وذلك خلال المهلة التي منحها قادة الاتحاد الأوروبي إلى أنقرة حتى قمة ديسمبر.

وأدان الاتحاد الأوروبي التصعيد الذي تقوده تركيا في شرق المتوسط مع اليونان بسبب إصرارها على التنقيب عن النفط.

من جهة أخرى اعتبرت ميركل أن سحب تركيا لسفينة التنقيب “أوروتش رئيس” من شرق البحر المتوسط، إلى ميناء أنطاليا، يعد إشارة جيدة، قبل انطلاق قمة الاتحاد الأوروبي في 10 و11 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

كما اعتبرت المستشارة الألمانية أن تركيا تستحق الاحترام، بسبب استضافتها أكبر عدد من اللاجئين على أراضيها.

لكن تركيا لطالما استخدمت ورقة اللاجئين للضغط على الاتحاد الأوربي من أجل تنفيذ طلباتها.

يذكر أن تركيا سحبت سفينة الاستكشاف الزلزالية “أوروتش رئيس”، أمس الاثنين، من مياه البحر الأبيض المتوسط المتنازع عليها، لتعود إلى ميناء أنطاليا قبل أقل من أسبوعين على انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي حيث سيقيم الاتحاد العقوبات المحتملة ضد أنقرة.

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