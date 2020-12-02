أنقرة (زمان التركية) – نشب شجار حاد بين وزير خارجية تركيا، مولود تشافوش أوغلو، ونظيره الأمريكي، مايك بومبيو، خلال اجتماع لوزراء خارجية حلف الأطلسي (ناتو) عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”.

في البداية، وجه بومبيو، انتقادات لاذعة لتركيا، حيث اعتبر أن امتلاك أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس 400″ كان كـ”الهدية لروسيا”، مضيفا أن تركيا تقوم بتقويض انسجام الناتو، ولا تلتزم بمبادئ الحلف.

كما وصف بومبيو، النهج السياسي الذي تتبناه أنقرة في ليبيا وسوريا وإقليم قره باغ وشرق المتوسط بـ”المستفز”.

وكان الرد سريعا من تشافوش أوغلو، حيث اتهم بومبيو بالاتصال بالحلفاء الأوروبيين وحثهم على التحالف ضد تركيا، والانحياز الأعمى لليونان في النزاعات الإقليمية، ورفض بيع واشنطن أسلحة باتريوت المضادة للطائرات إلى أنقرة.

كما اتهم تشافوش أوغلو الولايات المتحدة بدعم حزب العمال الكردستاني في سوريا، زاعما أن أمريكا وفرنسا قد فاقمتا الصراع في قره باغ من خلال دعم أرمينيا ضد أذربيجان.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زار تركيا في 17 نوفمبر الماضي دون أن يلتقي بأي مسئول حكومي، واقتصرت جولته على زيارة بطريركية فنار اليونانية والبطريركية اليونانية آيا يورجي، ومسجدا في إسطنبول، ثم غادر إلى جورجيا.

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